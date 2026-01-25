Rugby Gubbio, al Coppiolo non si passa: Siena travolto 33-10

Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De Winter All'Olimpico gara intensa: primo pareggio stagionale per i giallorossi.

La Juve stende 3-0 il Napoli, a segno David, Yildiz e Kostic Allo Stadium, i bianconeri si riscattano dopo il passo falso di Cagliari.

Al Ferraris il Genoa rimonta due reti e batte 3-2 il Bologna Ospiti aventi 2-0, poi l'espulsione di Skorupski seguita dai gol di Malinovskyi, Ekuban e Messias.

Poker dell’Atalanta al Parma, primo gol in nerazzurro di Raspadori BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna alla vittoria dopo due passaggi a vuoto, contro il Parma i bergamaschi vincono 4-0 con le reti di Scamacca (rigore), De Roon, Raspadori (al suo primo gol con la nuova maglia) e Krstovic. Settimo posto in classifica a -5 dal Como, domenica ci sarà lo scontro diretto. In settimana i […]

Cina, turismo in crescita costante nello Xizang nel 2025 LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Regione Autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, ha registrato oltre 70,73 milioni di visite turistiche nel 2025, con un aumento del 10,71% su base annua, inoltre i turisti dall’estero sono cresciuti del 36,5%, raggiungendo quota 437.400. Lo ha annunciato sabato il dipartimento regionale della cultura e del turismo. L’anno […]

Regeni, Mattarella “Rapimento e barbaro assassinio rimangono ferita aperta” ROMA (ITALPRESS) – “L’annuale commemorazione che la comunità di Fiumicello Villa Vicentina dedica a Giulio Regeni, raccoglie l’Italia intera in un sentito e commosso tributo per una vita ignobilmente spezzata. A dieci anni dalla sua scomparsa, ribadiamo le ragioni universali della giustizia e del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, contro ogni forma di tortura”. Lo […]

Il Sassuolo ritrova la vittoria, Fadera mette al tappeto la Cremonese REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo ritrova la vittoria dopo quasi due mesi. I ragazzi di Fabio Grosso superano 1-0 la Cremonese nel match del Mapei Stadium, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A : decide un gol di Alieu Fadera. Avvio di gara perfetto da parte dei padroni di casa che, dopo appena […]

Alcaraz e Sabalenka ai quarti all’Australian Open, avanzano Zverev e Gauff MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Alcaraz non sbaglia con Paul e si conferma ai quarti di finale dell’Australian Open per il terzo anno consecutivo. Ottime prestazioni di Zverev e de Minaur contro Cerundolo e Bublik, mentre Tien schianta Medvedev lasciando soli sette game al russo. Domani torna in campo Jannik Sinner, impegnato nel derby sulla Margaret […]

Miami domina Utah con 14 punti di Fontecchio, Lakers vincenti a Dallas Cinque partite della regular-season Nba nella notte italiana a cavallo tra sabato e domenica