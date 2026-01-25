Rugby Gubbio, al Coppiolo non si passa: Siena travolto 33-10

Cinque mete dei lupi eugubini e dominio per ottanta minuti. Giacomini Man of the Match
Il Rugby Gubbio difende ancora una volta il fortino del Coppiolo e conquista una vittoria pesantissima contro il temuto CUS Siena, imponendosi con un netto 33-10 al termine di una prestazione solida, intensa e ricca di qualità. Cinque mete, ritmo alto e una difesa capace di soffocare ogni tentativo avversario: i lupi eugubini confermano di essere in grande crescita.
Partenza sprint: due mete subito e Gubbio in controllo
La squadra di coach McDonnell entra in campo con determinazione e trova immediatamente due mete:
- Piobbichi apre le marcature
- Riccardo Fioriti raddoppia pochi minuti dopo
Entrambe le segnature vengono trasformate con precisione da Riccardo Tomassoli, che dà continuità al vantaggio. Il Siena prova a rientrare con una meta non trasformata, ma il Gubbio continua a imporre ritmo e struttura, alternando fasi difensive solide a ripartenze efficaci.
Il primo tempo si chiude sul 14-5 per i padroni di casa.
Secondo tempo di dominio: altre tre mete e partita chiusa
Nella ripresa il copione non cambia: Gubbio attacca, Siena soffre. Arrivano altre tre mete:
- Samuel Giacomini, autore di una prova maiuscola
- Silvano Broqua, che buca la difesa e vola in meta in solitaria
- una meta di mischia nei minuti finali, a suggellare la superiorità eugubina
Il risultato finale, 33-10, fotografa una gara sempre in mano ai lupi.
Man of the Match: Samuel Giacomini
Prestazione da incorniciare per Giacomini, eletto Man of the Match grazie a una prova completa, fatta di placcaggi, avanzamento e una meta pesantissima.
U14 e Minirugby: un weekend di successi
Non solo la Serie B:
- gli U14 vincono a Foligno 29-17, al termine di una partita combattuta e ben gestita dai ragazzi di Grasselli e Pauselli
- ottima prova anche dei lupetti del Minirugby, protagonisti nel raggruppamento di Orvieto
Un movimento in salute, che cresce e porta risultati in tutte le categorie.
Prossimo appuntamento: la trasferta più lunga
La Serie B tornerà in campo sabato 31 gennaio nella difficilissima trasferta di Olbia, la più lunga della stagione. Una sfida impegnativa, ma il Gubbio ci arriva con entusiasmo e consapevolezza.
