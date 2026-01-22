Rugby Gubbio premiato dalla Federazione Italiana Rugby

La federazione premia Rugby Gubbio il club dei miracoli

Il prestigio del movimento rugbistico locale ha vissuto una giornata di celebrazioni straordinarie presso l’Auditorium della FIGC. Durante l’annuale kermesse promossa dal CONI e dal CIP regionale, il Rugby Gubbio è salito sul podio dei vincitori, ricevendo un tributo che certifica una crescita esponenziale sia sul piano dei risultati agonistici che su quello dell’impatto sociale. Il riconoscimento corona ufficialmente l’impresa della Prima Squadra, capace di conquistare il salto in Serie B al termine di una stagione condotta da protagonista. La società è stata lodata per la sua lungimiranza amministrativa, riuscendo a strutturarsi con una mentalità aziendale d’alto profilo pur mantenendo intatta quella passione genuina che caratterizza il mondo dei dilettanti, come riporta il comunicato del Rugby Gubbio Ufficio Stampa.

Oltre ai meriti sportivi legati alla classifica, il club eugubino ha sbaragliato la concorrenza in tutto il Centro Italia grazie all’innovativo progetto denominato “Rugby è educazione emotiva”. Questa iniziativa ha visto l’Asd Rugby Gubbio 1984 distinguersi per la realizzazione di un filmato emozionale che esplora il legame profondo tra la gestione dei sentimenti e la pratica agonistica nel rugby. Questo primo posto assoluto garantisce alla società una visibilità senza precedenti: il video sarà infatti proiettato sui maxischermi dei grandi stadi italiani durante le partite del Torneo delle Sei Nazioni 2026, sia per l’edizione maschile che per quella femminile. Un traguardo che porta il nome della città umbra nei templi del rugby mondiale, dimostrando come lo sport di provincia possa generare contenuti di valore universale.

La consegna del premio, avvenuta per mano di figure istituzionali di rilievo come Egiziano Polenzani (FIR) e Luciano Buonfiglio (CONI), ha suscitato profonda commozione nei vertici del club. Roberto Tomassoli, dirigente della compagine rossoblù, ha voluto dedicare il successo a tutti i volontari e ai collaboratori che operano quotidianamente dietro le quinte, ribadendo la filosofia della società: agire con massima professionalità per offrire ai ragazzi un’esperienza formativa completa. Questo approccio ha permesso al sodalizio di diventare un modello di riferimento, capace di coniugare l’impegno agonistico con il divertimento e la crescita umana. La cerimonia ha visto anche il giusto riconoscimento per il Rugby Perugia Junior, a testimonianza di un movimento regionale in piena salute che continua a produrre talenti e progetti d’eccellenza.

Negli ultimi anni, la società ha investito massicciamente nella qualificazione dei propri quadri tecnici, promuovendo corsi di aggiornamento continui e protocolli di sicurezza all’avanguardia. Il rugby a Gubbio non è inteso solo come una disciplina fisica, ma come un percorso educativo che mette al centro il benessere del giovane atleta. Grazie a nuove strutture e a uno staff formato, il club garantisce un’attività sportiva sana, dove l’impegno va di pari passo con la gioia del gioco.