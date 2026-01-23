Truffa online a Sigillo, tre persone denunciate dai Carabinieri

Indagini ricostruiscono il raggiro ai danni di una residente del paese umbro

A Sigillo i Carabinieri denunciano tre persone per una truffa online ai danni di una donna che aveva pagato un motore mai ricevuto. Una truffa online scoperta dai Carabinieri di Sigillo ha portato alla denuncia di tre persone ritenute responsabili, in concorso, di aver raggirato una donna del posto con un falso annuncio di vendita pubblicato su un sito di compravendita. L’indagine è scaturita dalla denuncia-querela presentata dalla vittima, che aveva versato circa 900 euro per acquistare un motore per veicolo mai consegnato.

L’annuncio fraudolento e il pagamento senza riscontro

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna era stata attirata da un’offerta particolarmente conveniente, apparentemente credibile e corredata da dettagli tecnici che ne aumentavano la verosimiglianza. Convinta della genuinità della proposta, aveva effettuato un bonifico bancario a favore dei sedicenti venditori, senza però ricevere il bene acquistato né ulteriori comunicazioni.

Le indagini e l’identificazione dei presunti responsabili

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di seguire il percorso del denaro sottratto e di risalire ai tre presunti autori del raggiro: una 36enne e un 44enne originari del Meridione e una 41enne del Lazio.

Gli elementi raccolti hanno consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto significativo, sufficiente per deferire i tre all’Autorità giudiziaria.

Denuncia alla Procura di Perugia

Le tre persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, che ha coordinato le attività investigative. L’ipotesi di reato contestata è quella di truffa in concorso.

Il caso conferma l’attenzione dell’Arma verso le frodi online, un fenomeno in costante crescita che colpisce cittadini di ogni età e richiede prudenza nell’effettuare acquisti sul web.