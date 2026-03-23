Astronomia: a Gubbio tre giorni tra scienza e stelle polari

Un dialogo tra terra e cielo con i ricercatori in Antartide

Gubbio, 23-03-2026 – Il centro sociale San Pietro si trasforma in un osservatorio a cielo aperto. Dal 26 al 28 marzo 2026, la città di Gubbio ospita una manifestazione che fonde il rigore della ricerca con il fascino della scoperta. L’iniziativa, intitolata “Cielo e Terra – Dialogo tra scienza, natura e cultura”, nasce per abbattere le barriere tra accademia e cittadinanza. Attraverso un programma fitto di conferenze e proiezioni immersive, l’evento punta a stimolare la curiosità di studenti e famiglie. L’obiettivo primario è quello di trasformare la complessa materia scientifica in un linguaggio accessibile, capace di narrare le meraviglie del cosmo e le fragilità del nostro pianeta. In questo contesto, la conoscenza diventa un bene comune, condiviso in uno dei luoghi più suggestivi del territorio umbro, come riporta il comunicato di Associazione Astronomica Umbra aps.

Il momento di massima tensione emotiva e scientifica è previsto per la mattinata del 26 marzo. Tra le ore 09:00 e le 11:00, i partecipanti avranno l’opportunità unica di varcare i confini continentali. Un collegamento satellitare metterà in comunicazione diretta il pubblico di Gubbio con i ricercatori della Base Concordia, situata nel cuore pulsante dell’Antartide. Questo dialogo con il polo sud permetterà di approfondire le sfide quotidiane di chi opera in condizioni ambientali proibitive. Gli scienziati illustreranno i progressi compiuti nello studio del mutamento climatico e della composizione atmosferica. Si tratta di una testimonianza preziosa che evidenzia come l’isolamento estremo possa produrre dati fondamentali per la salvaguardia dell’intero ecosistema globale.

La regia scientifica dell’intero ciclo di incontri è affidata all’Associazione Astronomica Umbra, istituzione leader nel settore della divulgazione regionale. Grazie all’impiego di strumentazioni avanzate e a una consolidata esperienza sul campo, l’associazione garantirà un’esperienza educativa di alto profilo. Le attività didattiche e le osservazioni telescopiche sono progettate per offrire una visione ravvicinata dei corpi celesti, rendendo tangibile l’infinità dello spazio. La competenza dei relatori assicura una narrazione fluida che integra natura e cultura, confermando come l’astronomia sia una disciplina ponte tra passato e futuro. L’evento rappresenta dunque un tassello fondamentale per la crescita culturale della comunità, promuovendo una consapevolezza scientifica basata sull’osservazione diretta e sul confronto esperienziale.

IL PROGRAMMA

Il calendario delle attività prevede:

Conferenze divulgative con esperti e docenti universitari

con esperti e docenti universitari Proiezioni al planetario per esplorare il cielo notturno

per esplorare il cielo notturno Osservazioni al telescopio aperte a cittadini e turisti

aperte a cittadini e turisti Laboratori didattici dedicati alle scuole

Un’offerta ampia e trasversale, pensata per un pubblico eterogeneo.

UN EVENTO PER IL TERRITORIO

“Cielo e Terra” si propone come un’iniziativa capace di coniugare divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, rafforzando il ruolo di Gubbio come luogo di incontro tra cultura, scienza e comunità.

INFORMAZIONI

26 – 27 – 28 marzo 2026

ex palestra San Pietro – ex refettorio – Gubbio

️ Ingresso libero

Organizzazione e direzione scientifica

Associazione Astronomica Umbra aps

In collaborazione con Centro Sociale San Pietro e con il patrocinio del Comune di Gubbio

Per informazioni contattare info@astroumbra.org