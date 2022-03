Luca Mercalli a Gubbio per presentare la nuova illuminazione a led

Un evento che diventa occasione di riflessione con il contributo del noto climatologo, esperto di efficientamento dei consumi

amministrazione presentacomunale realizzata dae destinata a cambiare il volto e i consumi della città, grazie all’e un, pari alla piantumazione di 51.805 alberi ad alto fusto.

Da ufficio stampa Comune di Gubbio

Un appuntamento che diventa un’occasione per riflettere su sostenibilità, impatto ambientale ed efficientamento dei consumi insieme al noto divulgatore scientifico, meteorologo e climatologo Luca Mercalli, che interverrà mercoledì 16 marzo alle 18 nella Sala ex Refettorio della Biblioteca Comunale Sperelliana.

“Riqualificazione energetica e taglio dei consumi: una nuova luce in città”: questo il titolo dell’incontro con Mercalli, divulgatore e accademico italiano noto al grande pubblico per le partecipazioni a “Che tempo che fa” e per aver condotto “Scala Mercalli”, in onda per 6 puntate il sabato sera su Rai 3. Mercalli è presidente della Società meteorologica italiana e nel 1993 ha fondato la rivista Nimbus, della quale conserva la direzione. È autore di articoli scientifici su riviste internazionali e di editoriali in tema di sostenibilità ambientale, città di transizione, picco del petrolio e scenari climatici usciti su La Stampa, la Repubblica, Il Fatto Quotidiano.

Con Mercalli alla Sperelliana interverranno il sindaco Filippo Stirati, l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili e Marco Massaria, Direttore Area Centro di ENGIE Italia.