Gubbio, per l’8 marzo un pensiero alle donne ucraine e alla strada ancora da fare

Assessora alle Pari Opportunità e sindaco intervengono nella Giornata internazionale dei diritti della donna

“U

n giorno non di mera celebrazione, ma capace di, che rappresenti per tutti, donne e uomini, un importante momento di crescita e consapevolezza del proprio essere”: così l’nel celebrare la

Da ufficio stampa Comune di Gubbio

La dedica

“Dedichiamo questo 8 marzo alle donne che difendono la natura e l’umanità, alle donne migranti, alle donne che resistono alla guerra, alle ingiustizie, alle violenze, alle umiliazioni, alle sopraffazioni, al patriarcato, alle donne che lottano per un altro mondo possibile fatto di pace e di uguaglianza. E in questo specifico momento storico, senza retorica – prosegue Minelli – vogliamo pensare alle donne ucraine e russe che stanno piangendo figli, mariti, padri, fratelli caduti in combattimento. Ci sono donne in fuga sotto le bombe, costrette a lasciare le loro case per mettere in salvo se stesse e i figli piccoli e a salutare, con la paura che sia l’ultima volta, i propri uomini al confine. E altre donne che, sfidando pestaggi, arresti, vendette, stanno manifestando contro Putin e contro la guerra. Come in ogni conflitto, sono soprattutto loro a essere inevitabilmente più esposte a violenze e atrocità fisiche, psichiche, morali e a subire l’orrore dello stupro utilizzato come arma di guerra, sistematicamente perpetrato. Soprattutto per loro oggi, come ogni giorno, abbiamo il dovere di non voltarci dall’altra parte”.

Le parole del sindaco Filippo Stirati

“La pienezza dei diritti politici e sociali delle donne – sottolinea anche il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – ha trasformato culture e modi di vita, rendendo più democratico il nostro Paese e allargando gli orizzonti sociali, ma c’è ancora tanta strada da percorrere per abbattere gli ostacoli concreti che si frappongono alla libertà di tante, troppe donne. Gravate da un lavoro di cura non retribuito o mal pagato, o considerate mero sostegno del capofamiglia, le donne vivono ancora troppo spesso in situazioni di estrema precarietà del lavoro, sospinte nell’economia sommersa e in settori di lavoro nero nell’ambito dei quali anche i loro diritti fondamentali di lavoratrici vengono calpestati. Anche i tagli drammatici allo stato sociale hanno portato a spostare sempre più sulle spalle delle donne il peso della cura dei familiari. Ecco perché non possiamo e non dobbiamo smettere di chiedere parità di retribuzione, pensioni adeguate, condivisione del lavoro domestico e adeguato accesso alle prestazioni sociali. Soltanto la piena partecipazione delle donne, con pari opportunità effettive, avvicina l’ideale di uguaglianza e soltanto l’affermazione e il rispetto della dignità delle donne rendono possibile una società autenticamente democratica”.

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Gubbio, per il mese di marzo, ha messo in campo una serie di appuntamenti, laboratori, incontri. Dal 15 marzo, nel dettaglio, prenderà avvio presso la Biblioteca Sperelliana il progetto “Souvenir”, un laboratorio gratuito di scrittura autobiografica rivolto a donne di ogni età e provenienza promosso dalla Commissione in collaborazione con l’associazione Umbria in Voce APS.

Il progetto della Commissione Pari opportunità

“Il progetto – spiega la presidente della Commissione Pari Opportunità Lucia D’Acri – comprende una serie di incontri pensati per creare e ricreare nuove reti solidali e senso di appartenenza in un momento difficile, nel quale l’isolamento rischia di compromettere profondamente le relazioni e la salute psicoemotiva. Raccontarsi significherà per tutte le donne che vorranno partecipare anche rispecchiarsi nel vissuto degli altri, e comprendere di non essere sole”. Per maggiori informazioni e iscrizioni è consultabile l’evento Facebook relativo all’iniziativa, raggiungibile all’indirizzo https://www.facebook.com/events/486853283011891?active_tab=about, oppure si può mandare una mail a umbriainvoce@gmail.com.

Giovedì 10 marzo, invece, la Commissione, in sinergia con il Digipass e con l’assessorato all’Agenda digitale, aderisce per il secondo anno alla settima edizione della “RosaDigitale week”: la Commissione Pari Opportunità incontrerà ragazze e ragazzi delle terze classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Gubbio, Città di Castello ed Assisi, raggiunti grazie alla rete dei Digipass regionali, per parlare di parità di genere e stereotipi. Interverranno Silvia Fornari, professoressa associata del dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’’Università di Perugia, Giulia Santoni, Claudia Vignocchi e Chiara Petrocchi per l’Associazione Libera…mente Donna, Sonia Montegiove e Roberto Raspa, rappresentanti regionali della Rosadigitale Week. Studenti e studentesse al termine dell’incontro saranno invitati a realizzare, immagini, gift animate o componimenti per realizzare una campagna di sensibilizzazione da diffondere attraverso i principali social media.

Per il mese di aprile, in sinergia con l’associazione “La Città delle Donne”, la Commissione ha in agenda altri due appuntamenti, con Carolina Capria, che presenterà il suo libro “Campo di battaglia. Le lotte dei corpi femminili” e con Daniela Brogi, che parlerà del suo “Lo spazio delle donne”.