Rugby Gubbio: il derby umbro della Serie B va al Perugia, 5-22 al Coppiolo di Gubbio

Rugby Gubbio-Rugby Perugia, come ogni derby che si rispetti, è una partita difficilissima
Al Coppiolo di Gubbio il campo pesantissimo a causa delle piogge incessanti dei giorni scorsi è stato il protagonista della partita.
Errori e imprecisioni da entrambe le parti, gioco spesso interrotto, hanno vinto i perugini 22-5, la squadra che meglio è riuscita ad adattarsi alle condizioni del terreno di gioco.
Il Perugia passa in vantaggio dopo ben 15 minuti di gioco con un calcio di punizione, poi arrivano due mete di cui una trasformata.
Il primo tempo si chiude sul 0-15 per il Perugia.
Nel secondo tempo Alessio Ghirelli schiaccia in meta un bellissimo calcio sull’ala da parte di Romagnoli Poloni, 5-15, ma sul finire è il Perugia ad andare di nuovo a segno, trasformando la meta.
Al fischio finale dell’arbitro il tabellino segna 5-22 per il Rugby Perugia, a cui vanno i complimenti per la gestione della partita.
Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Riccardo Tomassoli, Alessio Ghirelli, Riccardo Fioriti, Riccardo Romagnoli Poloni, Giovanni Di Fiore, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Lorenzo Urbanelli, Rocco Artuso, Anru Louis Van Rhyn, Sebastiano Capannelli, Samuele giacobini, Luigi Pretotto, Alessandro Fioriti, Filippo Ferranti, Luca Minelli, Andrea Nucciarelli, Leonardo Fecchi, Dehan Neethling, Giovanni Piobbichi, Francesco Lorenzi.
