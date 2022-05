Chiama o scrivi in redazione

Giovanni Pierotti, proclamato per domani il lutto cittadino

Per domani, giorno della celebrazione dei funerali di Giovanni Pierotti, il giovane eugubino scomparso tragicamente in un incidente stradale domenica notte, viene proclamato il lutto cittadino, in concomitanza con la cerimonia funebre prevista alle 15.00 nella Chiesa di San Francesco.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gubbio

Nel ricordo di Giovanni e nella partecipazione al dolore della sua famiglia, degli amici e dell’intera comunità, il sindaco di Gubbio dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni, le associazioni e i titolari di attività private di ogni genere a esprimere la propria partecipazione nelle forme ritenute più opportune. Si invitano in particolare i titolari di attività commerciali, in concomitanza dell’orario delle esequie, ad abbassare le saracinesche in segno di raccoglimento.