Gualdo Tadino unita contro la violenza sulle donne

Musei, messa e spettacolo al Talia per il 25 novembre

La città di Gualdo Tadino ha vissuto il 25 novembre una giornata intensa e partecipata dedicata alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, con iniziative che hanno intrecciato cultura, spiritualità e spettacolo. L’intero programma, promosso dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità, ha registrato un’adesione significativa della comunità, trasformando la ricorrenza in un momento di riflessione collettiva e di condivisione.

Sin dal mattino, l’apertura straordinaria e gratuita del Museo Civico Rocca Flea, del Museo della Ceramica – Casa Cajani e del Museo Opificio Rubboli ha permesso a numerose famiglie di vivere un’esperienza culturale comune. L’iniziativa si è inserita nel calendario nazionale dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, coincidente con la festa di Santa Caterina d’Alessandria, patrona dei ceramisti, rafforzando il legame tra tradizione e impegno sociale.

Nel pomeriggio, la comunità si è raccolta nella Basilica Concattedrale di San Benedetto per la celebrazione della Santa Messa, officiata dai sacerdoti Don Michele Zullato, Don Franco Berrettini e Don Gianni Brunetti. La giornata si è conclusa al Teatro Talia, dove artisti, professionisti e associazioni locali hanno offerto gratuitamente performance e contributi di riflessione, sottolineando l’importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

L’Assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi e la Presidente della Commissione Pari Opportunità Alessia Raponi hanno evidenziato come la grande partecipazione sia un segnale di sensibilità e attenzione della cittadinanza verso un tema che riguarda tutti. Ringraziamenti sono stati rivolti alla Parrocchia di San Benedetto, alla direttrice Catia Monacelli e allo staff del Polo Museale, agli artisti Giampaolo Cavalieri, Francesco Anderlini, Mirco Capecci, Lisa Chiavini, all’associazione Arte e Dintorni con il presidente Oriana Scapeccia, agli attori Marco Panfili e Priscilla Benedetti, nonché alle professioniste Ester Pascolini, Elisabetta Scassellati e Milena Giomboni.

Un riconoscimento è stato espresso anche ai dirigenti scolastici Angela Codignoni e Renzo Menichetti, alle associazioni Libera…mente Donna e Unigualdo, ai tecnici, ai volontari, alla Protezione Civile e alla Confraternita di Misericordia, che hanno garantito sicurezza e supporto logistico. La giornata ha confermato la volontà di Gualdo Tadino di coltivare con costanza una cultura del rispetto e della consapevolezza, trasformando la memoria del 25 novembre in un impegno concreto e duraturo.