Coma_Cose incendiano piazza grande a Gubbio

Il DOC Fest esplode con il concerto esclusivo del duo milanese

[Gubbio 31/08/25] Piazza Grande si è trasformata ieri sera in un epicentro di energia e coinvolgimento grazie al concerto dei Coma_Cose, evento clou dell’XI edizione del Gubbio DOC Fest. Il duo milanese, in esclusiva regionale, ha presentato al pubblico umbro il loro nuovo album Vita_Fusa, regalando una serata di musica intensa e di grande partecipazione emotiva.

Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano hanno confermato la loro lunga esperienza sul palco, frutto di una carriera decennale e di tre partecipazioni al Festival di Sanremo, mostrando una chimica unica con il pubblico. La loro musica, che fonde pop, indie, urban e cantautorato, ha creato un’atmosfera vibrante, dove la melodia e le parole si sono intrecciate con l’entusiasmo dei fan.

La scaletta ha alternato brani del nuovo disco, intimo e riflessivo, a successi che hanno definito la carriera del duo, come il tormentone estivo del 2024 Malavita, la sanremese Cuoricini e il celebre Fiamme Negli Occhi, tutti certificati dischi di platino. Sul palco, i due cantanti sono stati accompagnati da due polistrumentisti, che hanno aggiunto dinamismo e ricchezza sonora a ogni pezzo, contribuendo a trasformare ogni canzone in un’esperienza condivisa con il pubblico.

Le circa mille persone presenti hanno partecipato con entusiasmo, cantando e ballando senza sosta, mentre i fan più affezionati hanno preso posizione fin dall’apertura dei cancelli. L’energia della piazza ha testimoniato quanto la musica dei Coma_Cose risuoni con le generazioni contemporanee, capaci di riconoscersi nella narrativa autentica del duo e nella capacità di raccontare la complessità del vivere quotidiano attraverso i testi.

Il concerto ha anticipato la chiusura dell’XI edizione del DOC Fest, una manifestazione che ha saputo unire cultura, musica e intrattenimento, coinvolgendo un pubblico variegato e consolidando la sua identità nel panorama umbro. In merito al tour, il duo ha dichiarato: “Finalmente torniamo a condividere la magia dei live, dove ogni emozione prende vita attraverso lo scambio diretto con il pubblico”, sottolineando l’importanza di queste esperienze dal vivo nel loro percorso artistico.

La serata si è conclusa con la promessa di una celebrazione conviviale tra staff e cittadini, un’occasione per gustare le eccellenze della tradizione culinaria umbra reinterpretata con creatività, grazie alla collaborazione tra Borgo Santa Cecilia, i cuochi dell’Università dei Muratori e AIS Gubbio.

L’evento ha lasciato una traccia indelebile nel cuore della città: emozioni forti, musica di qualità e una connessione autentica tra artisti e spettatori hanno segnato un sabato sera memorabile a Gubbio, suggellando il successo del festival e l’impatto duraturo dei Coma_Cose sulla scena musicale nazionale.