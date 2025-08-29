Caso Phica.eu, Colaiacovo: difendere la libertà delle donne

Trasformare indignazione in azione concreta contro violenza

Il recente episodio legato a Phica.eu ha sollevato un dibattito intenso sulla vulnerabilità delle donne nel mondo digitale. Carlotta Colaiacovo, Segretario provinciale di Forza Italia Giovani Perugia e Assessore alle politiche giovanili e sport del Comune di Gubbio, definisce l’accaduto non solo un attacco virtuale, ma una ferita profonda che tocca l’anima e la dignità delle persone coinvolte. Secondo Colaiacovo, l’episodio rappresenta una conferma di quanto ancora oggi sia fragile il confine tra la libertà di esprimere sé stesse e la violenza che deriva dal tentativo di usare quella libertà per offendere.

L’assessore sottolinea che non è accettabile che una donna debba convivere con il timore di essere esposta, giudicata o umiliata semplicemente per aver condiviso un’immagine. Questo tipo di violenza, osserva Colaiacovo, non colpisce solo le vittime dirette, ma l’intera comunità femminile, rendendo evidente la necessità di creare ambienti sicuri e rispettosi per chi sceglie di mostrarsi al mondo con autenticità. L’intervento punta a dare voce alle donne che hanno subito questo tipo di aggressione, affermando che le loro ferite non sono invisibili, ma rappresentano il riflesso di una società che deve imparare a tutelare, ascoltare e rispettare ogni individuo.

In qualità di assessore e donna, Colaiacovo ribadisce l’urgenza di tradurre l’indignazione in azioni concrete. Difendere la libertà delle donne, spiega, significa garantire la loro serenità interiore, il diritto di vivere senza paura e la possibilità di esprimere pienamente la propria identità. La battaglia per la tutela dei diritti femminili non riguarda solo chi subisce direttamente le violenze digitali, ma tutta la società, poiché il rispetto reciproco è elemento essenziale per una vera democrazia.

L’appello dell’assessore è chiaro: sostenere le donne significa rafforzare la società nel suo complesso, promuovendo sicurezza, ascolto e consapevolezza in ogni contesto. La vicenda di Phica.eu diventa così uno specchio dei rischi legati alla mancanza di tutele digitali e alla necessità di politiche concrete di prevenzione e supporto.