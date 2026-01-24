Ospedale Branca, al via i lavori di potenziamento del Pronto Soccorso: modifiche agli accessi

La nuova entrata pedonale del Pronto Soccorso sarà collocata sul lato opposto

A partire da lunedì 26 gennaio prenderà il via la seconda fase dei lavori di restyling ed adeguamento del Pronto Soccorso dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Per permettere lo svolgimento degli interventi, il reparto e le attività correlate sono stati temporaneamente trasferiti nella nuova area già allestita per l’accoglienza dei servizi di emergenza-urgenza, che al termine dei lavori sarà integrata con gli spazi attualmente in uso.

Per permettere lo svolgimento degli interventi, il reparto e le attività correlate sono stati temporaneamente trasferiti nella nuova area già allestita per l'accoglienza dei servizi di emergenza-urgenza, che al termine dei lavori sarà integrata con gli spazi attualmente in uso.

Il percorso dedicato agli utenti sarà delimitato e protetto mediante passerelle e idonei sistemi di separazione, così da garantire la massima sicurezza e una corretta distinzione dei flussi rispetto ai mezzi di soccorso.

Per quanto riguarda la camera mortuaria, l’area di parcheggio antistante e il relativo accesso saranno riservati esclusivamente al servizio 118, alle ambulanze per trasporti secondari e dimissioni e ai mezzi funebri. L’accesso pedonale, invece, rimarrà consentito unicamente tramite il marciapiede dedicato, assicurando la separazione tra i percorsi pedonali e quelli riservati ai mezzi di emergenza. Le autovetture private potranno sostare negli spazi lungo la strada o presso l’ingresso principale dell’ospedale, proseguendo poi a piedi lungo il viale sterrato dedicato.

Al termine dei lavori i percorsi saranno ripristinati come in origine. Gli interventi di adeguamento e riorganizzazione degli accessi e dei percorsi del Pronto Soccorso, per un importo complessivo di 1 milione e 700mila euro, sono finanziati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (emergenza Covid-19).

La durata prevista dei lavori, che saranno di tipo edile ed impiantistico, sarà di pochi mesi. La direzione sanitaria dell’ospedale si scusa per eventuali disagi dovuti in particolare agli spazi ridotti ma l’intervento consentirà di ampliare e riorganizzare il Pronto Soccorso, migliorando la funzionalità del reparto e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.